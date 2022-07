Nodo ferroviario a Sud di Bari, avanti con i lavori: il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi e sblocca il cantiere

Il Consiglio di Stato sblocca i lavori per il Nodo ferroviario a Sud di Bari. I giudici, infatti, hanno accolto i ricordi presentati da Rfi e Regione Puglia contro l'ordinanza del Tar Puglia che lo scorso 1 luglio aveva sospeso i lavori, accogliendo l'istanza presentata dal Comitato ambientalista 'Le vedette della Lama' e da alcuni cittadini.

Per i giudici, "l'interesse alla prosecuzione della procedura" (l'opera è stata approvata con delibera Cipe nel 2012 e poi inserita nel Pnrr), "è da ritenere prevalente, considerato che l'interesse privato è di tipo proprietario, non tocca altri valori costituzionali e riguarda terreni già occupati". Il progetto prevede il raddoppio dei binari per un tratto di circa dieci chilometri a sud della città. I lavori, dunque, potranno riprendere.