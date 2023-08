In via Manzoni la fioriera (rotta) usata come cestino portarifiuti: "Così da mesi"

La fioriera (peraltro dal bordo in parte rotto) utilizzata dagli incivili per gettare rifiuti di ogni genere. La segnalazione arriva da via Manzoni, nel tratto compreso tra via Nicolai e via Crisanzio. "Sono mesi che questa pianta sopravvive in queste condizioni - è l'amara constatazione del comitato Cittadini Attivi del Libertà - c'è della gentaglia che fa questo, ma ci chiediamo anche: nessuno vede per ripulire? E' come se via Manzoni fosse divisa in due: dove ci sono più commercianti, sono gli stessi a ripulire, ma questa parte, in cui ci sono meno attività, viene lasciata a sè stessa". Una brutta cartolina anche per chi visita la città: "Ci sono anche tanti turisti che passano di qui, e vedere questa parte della città lasciata così non è affatto bello".