Bari, anziano trovato senza vita nella sua abitazione

Un uomo di 86 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Murat, a Bari. Secondo quanto finora emerso l'uomo, che pare vivesse solo e di cui non si sarebbero avute notizie da qualche giorno, potrebbe essere deceduto per cause accidentali, forse a causa di una caduta. Nell'abitazione non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione e la porta risultava chiusa, tanto da rendere necessario l'arrivo dei vigili del fuoco, allertati da una richiesta di intervento. Sul posto è intervenuta la polizia.