Incidente sul lavoro a Bari, operaio precipita da una scala e muore: forse caduto dopo lo scoppio di una bombola

E' accaduto in mattinata nei pressi di via Giulio Petroni, all'altezza dell'estramurale Capruzzi. Secondo quanto appreso, l'uomo stava intervenendo su un impianto antincendio di alcuni box quando ci sarebbe stato l'incidente: accertamenti in corso