Nuovo verde, 224 posti auto e quattro postazioni di ricarica elettrica: apre il parcheggio di via Pietro Sette

Entra in funzione da oggi il nuovo parcheggio pubblico di via Pietro Sette, nella zona di via Amendola. La nuova area di sosta conta 224 posti, ed è stata realizzata con gli stessi standard di finitura dell’area del park&ride di largo 2 Giugno: permeabilità totale, percorsi a senso unico, stalli auto a spina di pesce di facile ingresso e uscita e nuovo verde con 83 alberi ad alto fusto e oltre 630 arbusti. Presenti anche 30 posti per moto e bici, quattro postazioni di ricarica elettrica ultraveloce da attivare e la riserva di posti auto prevista per legge per le persone con disabilità.

Il parcheggio, gestito da Amtab, avrà una tariffa da un euro all'ora dalle 8.30 alle 20.30, mentre sarà gratuito la sera. Questa mattina, in occasione dell'apertura, il sindaco Decaro ha effettuato un sopralluogo nell'area di sosta, insieme all'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso.

"Tra l'allargamento di via Amendola, la realizzazione del parcheggio e la realizzazione del parco di via Tridente abbiamo riqualificato un pezzo importante di questa zona della città", ha detto il primo cittadino ricordando, in una diretta Fb, anche i lavori per il nuovo asfalto in procinto di partire su via Amendola. "Abbiamo riqualificato via pietro sette e realizzato una ciclabile di raccordo tra quella di via Amendola e via Tridente, abbiamo messo ordine in una situazione caotica di parcheggio", ha affermato l'assessore Galasso.

In questo tratto di via Pietro Sette, contemporaneamente ai lavori di riqualificazione della strada, sono state anche realizzate, fuori dall’accordo Ined, un tronco fognario di 150 metri che permetterà di smaltire efficacemente l’acqua piovana in caso di forti piogge.