Momenti di paura in via Pinto a Bari: palazzina con 20 famiglie sgomberata per rischio crollo

Momenti di apprensione nel pomeriggio in via Pinto, nel quartiere Carrassi di Bari, dove venti famiglie sono state fatte sgomberare da una palazzina dopo che erano state accertate "lesioni su elementi strutturali" dell'edificio.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i tecnici del Comune e la Polizia Locale. Avviate le prime attività per consentire la messa in sicurezza dell'edificio e lavori di intervento manutentivo. Non si segnalano danni alle persone o particolari criticità. L'assistenza ai cittadini è stata garantita con le strutture comunali del Welfare. Transennate le aree esterne al palazzo, il cui accesso è al momento interdetto.