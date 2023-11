In via Sabini arrivano i contenitori per l'organico, Amiu posiziona i nuovi bidoni

In via Sabini arrivano i contenitori per la raccolta dell'organico. Dopo la segnalazione raccolta dalla nostra redazione, con i residenti che lamentavano l'assenza dei bidoni e i conseguenti disagi per il conferimento, Amiu, interpellata da BariToday nella giornata di ieri, è intervenuta a stretto giro. Questa mattina gli operatori hanno provveduto a sistemare i nuovi contenitori nella strada.