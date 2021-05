Via vai sospetto dalla sua abitazione, nel garage hashish e denaro in contanti: agricoltore arrestato per spaccio

E' accaduto a Noicattaro: in manette un 41enne del luogo. La perquisizione è scattata dopo che i militari avevano notato alcuni movimenti di persone dalla casa dell'uomo

A Noicattaro i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, agricoltore, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo nelle prime ore del mattino è stato sottoposto a un’accurata perquisizione domiciliare dopo essere stato notato più volte in atteggiamenti sospetti dai militari dell’Arma. In particolare, i carabinieri della Stazione di Noicattaro, a seguito di servizi di osservazione, hanno verificato che l’abitazione dell’uomo era meta di un 'misterioso' via vai di persone.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati circa 80 grammi di hashish occultati in scatole di latta all’interno del garage di pertinenza dell’abitazione, nonché 700 euro in contanti, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio, e un bilancino di precisione. Il 41enne è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.