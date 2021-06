In auto con la droga, cerca di sfuggire al controllo dei carabinieri: bloccato 21enne, nei calzini le dosi di cocaina

In auto, mentre transitava in viale Einaudi a Bari, alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha cercato di sottrarsi al controllo, ma è stato inseguito e bloccato. Così il giovane, un 21enne del quartiere Madonnella, noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso della droga. Diciannove dosi di cocaina, in particolare, per un peso complessivo di 14 grammi, nascoste nei calzini. Un'altra dose di hashish da 0,6 grammi circa era invece occultata nella cintura. Rinvenuta anche la somma di cento euro in contanti, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Peraltro, la seguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 3,6 grammi circa di hashish suddivisi in dosi. Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per stamattina. La sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari, mentre il denaro sarà versato su libretto giudiziario intestato al F.U.G.