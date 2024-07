Si ribalta cestello dell'autoscala, cadono detriti: passante ferito in viale Papa Giovanni XXIII

Un passante è rimasto ferito in maniera lieve questa mattina in viale Papa Giovanni XXIII, a Bari, dopo essere stato colpito da alcuni detriti, precipitati da una piattaforma aerea.

Per cause in corso di accertamento, il cestello dell'autoscala, che stava effettuando un trasporto di materiali (in parte anche edili) verso i piani alti di un palazzo, si sarebbe parzialmente ribaltato, perdendo il carico. Precipitando, i detriti avrebbero colpito la pensilina di un negozio sottostante e raggiunto di striscio il pedone, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto, per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza della zona, è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a chiudere al transito un tratto di strada. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.