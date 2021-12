Viavai sospetto dall'abitazione al Libertà, scatta il controllo dei carabinieri : in casa quasi 12 chili di marijuana

Custodivano in casa quasi dodici chili di droga, in prevalenza marijuana, pronta per lo spaccio. A scoprire e arrestare la giovane coppia sono stati i carabinieri della stazione Bari Scalo che, impegnati in un servizio di presidio nel quartiere Libertà, hanno notato un viavai sospetto dall'abitazione dei due ragazzi.

E' così scattato il controllo. I ragazzi, visti i militari alla porta, hanno tentato di prender tempo evitando il loro ingresso e chiamando subito il legale di fiducia a presenziare alle operazioni. Le successive attività di perquisizione, però, hanno permesso ai militari di rinvenire, occultati in un mobile, 11,7 kg circa di marijuana etichettata con le diverse “fragranze” e suddivisa in buste sottovuoto e barattoli, 24 grammi circa di hashish, bilancini per la pesatura della droga e attrezzatura per il suo confezionamento, documentazione contabile afferente all’illecita attività di spaccio dello stupefacente.

Alla luce del quadro indiziario, che ha fatto presumere agli investigatori una fiorente attività di spaccio svolta dalla coppia, i militari hanno proceduto all’arresto, sequestrando quanto rinvenuto e sottoponendo i due, su disposizione del magistrato di turno, agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il GIP ha deciso di sottoporre il solo ragazzo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.