Appalti al Comune di Molfetta, sedici arresti per corruzione: le intercettazioni e gli incontri in auto per la consegna delle "mazzette"

Nelle intercettazioni audio-video diffuse dalla Guardia di Finanza, sono ripresi degli incontri in auto tra alcuni degli indagati. Secondo gli investigatori, che parlano di "sistematicità delle condotte delittuose", il sistema di consegna delle tangenti sarebbe stato sempre lo stesso: l’imprenditore di turno, una volta salito a bordo dell’autovettura del funzionario arrestato, senza proferire parola, lasciava la busta con i soldi all’interno del vano portaoggetti o nelle mani del medesimo.

Un "sistema basato su accordi corruttivi" tramite i quali "svariati appalti pubblici del Comune di Molfetta" sarebbero stati "affidati da pubblici ufficiali “compiacenti”, ad una cerchia ristretta di imprenditori, in cambio di denaro e altre utilità (smartphone, computer e lavori privati)": questo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza che hanno portato oggi all'arresto, con l'accusa di corruzione, di 16 persone, tra cui dipendenti comunali e imprenditori.

