"Sono ladre di appartamento": video circola nelle chat, l'allarme da Japigia

I video circolano di chat in chat, per mettere in guardia i cittadini, di Japigia, in particolare, sulla presunta presenza di "due ladre di appartamento". Le immagini, riprese da alcune telecamere di videosorveglianza e datate 19 febbraio, si riferirebbero infatti, in particolare, alla zona di via Gentile. Nei due video si vedono due giovani donne, entrambe con uno zaino in spalla e a volto scoperto, aggirarsi su un pianerottolo e poi in uno spazio esterno, avvicinandosi alle porte di alcune abitazioni. Una delle due donne sembra anche tentare di aprire delle porte, mentre l'altra le sta accanto con il telefonino in mano. Al momento, tuttavia, nessuna denuncia risulterebbe alle forze dell'ordine, che avrebbero comunque intensificato l'attenzione sulla zona della segnalazione.