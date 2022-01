Furti d'auto nel Barese, tre arresti: il colpo all'alba ripreso dalle telecamere

Tre uomini di Bitonto sono finiti in manette con l'accusa di aver messo a segno almeno dieci furti in pochi mesi, tra Acquaviva e Castellana. I carabinieri li hanno identificati anche grazie ad alcune immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di individuare la vettura utilizzata per gli spostamenti