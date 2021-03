Tre uomini sono stati arrestati per il furto ai danni di un anziano 80enne avvenuto nel febbraio 2020 a Castellana. Sarebbero i responsabili anche di altri colpi commessi in precedenza. Il modus operandi dei borseggiatori era sempre lo stesso: dopo aver individuato la vittima nell'ufficio postale, l'avvicinavano con la scusa di aiutarla a pulire una macchia sui vestiti, per poi sottrarre il denaro.





