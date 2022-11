Mattarella a Bari per le celebrazioni del 4 novembre: "L'Europa unita per 70 anni antidoto ai nazionalismi. Ora la pace grida la sua urgenza"

"Per 70 anni l'Europa unita è stata l'antidoto a egoismi e nazionalismi. Diverse generazioni sono nate e cresciute in un continente che ha cancellato non solo la parola guerra, poi improvvisamente la tragedia della guerra è tornata nel nostro continente". Inevitabili i riferimenti al conflitto tra Russia e Ucraina nel discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita oggi a Bari in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, la prima carica dello Stato ha portato i suoi saluti ai rappresentanti delle Forze armate, che hanno sfilato per lui, per le autorità politiche e civili presenti e per i tanti curiosi che hanno affollato il lungomare questa mattina. Una lunga cerimonia, che ha visto anche la consegna delle onorificenze a rappresentanti delle forze armate che si sono particolarmente distinti sul campo, l'esplosione dei colpi a salve dalle navi militari al largo della costa barese e lo show delle frecce tricolori in cielo. "Dobbiamo sempre ricordare qual è stato il sacrificio delle forze armate per quello che siamo oggi - le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia - In giorni come questi, che viviamo una guerra che non credevamo di poter rivedere, è ancora più importante la consapevolezza dell'importanza delle forze armate".