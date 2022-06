Alla scoperta della nave Aringhieri della Guardia Costiera: "Inaffondabile e autoraddrizzante, gioiello dell'innovazione per la ricerca in mare"

Presidi tecnologici innovativi che ne garantiscono inaffondabilità e autoraddrizzamento, per un'imbarcazione che può raggiungere i 30 nodi e un'autonomia superiore alle mille miglia marine: sono i numeri della nave Roberto Aringhieri della Guardia Costiera, che ieri ha attraccato al porto di Bari. Ci siamo fatti guidare al suo interno del tenente di vascello Arturo Incerti, comandante dell'imbarcazione utilizzata per compiti di ricerca e soccorso in mare, "ma adatta anche a svolgere i compiti di rappresentanza istituzionale" racconta. Di stanza a Cagliari, è è uno dei due 'Angeli del mare' attualmente attivi, ovvero le navi dedicate alla memoria del personale del Corpo della Guardia Costiera, che presto varerà una terza imbarcazione di questo tipo.

L'Aringhieri rimarrà in porto, nei pressi del Terminal Crociere, anche oggi e nel pomeriggio sarà aperta alle visite dalle 15.30 alle 18.00, prima di ripartire alla volta di Taranto.