Primavera Mediterranea torna a colorare di verde via Argiro, forse per l'ultimo anno: "Pensiamo di spostarlo fuori dal Murattiano"

Taglio del nastro questa mattina per la nona edizione Primavera Mediterranea, l’evento realizzato con il patrocinio della Città di Bari e riconosciuto a livello nazionale come esempio di promozione di pratiche virtuose nell'utilizzo dello spazio pubblico. Come da tradizione via Argiro si 'veste' di verde, con tanti giardini colorati che accompagnano la passeggiata dei visitatori nel centro cittadino, mettendo in mostra le creazioni delle aziende florovivaistiche del territorio.

Manifestazione che sin dalla sua prima edizione nel 2012 ha visto come suo epicentro via Argiro, ma che dall'anno prossimo potrebbe spostarsi al di fuori del centro murattiano, come spiega l'organizzatrice, Nuccia Rossiello.