Assalto armato al centro scommesse, i rapinatori in azione e le intercettazioni: "Fammi trovare i completi per giocare a pallone"

In tre arrestati dalla Finanza per un colpo messo a segno il 12 luglio 2020 a Molfetta: nelle loro conversazioni telefoniche, avrebbero pianificato la rapina riferendosi, con un linguaggio in codice, a una partita di pallone