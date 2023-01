Vigile aiuta anziano ad attraversare la strada, lo scatto da via Fiore: "Scena piena di umanità nel caos della mattina"

"Un silenzio incredibile, nessuno che suonava il clacson e tutti fermi in auto a guardare, increduli, quella scena piena di assurda umanità".

La scena è quella di un agente della Polizia locale che, nel pieno caos del traffico mattutino, in via Tommaso Fiore, "ha lasciato tutto" per accompagnare un anziano signore, con difficoltà motorie, ad attraversare la strada. Il momento è stato immortalato da un automobilista, che, colpito da quella scena che si è imposta agli occhi dei presenti nel caos quotidiano, la ha immortalata inviando la foto al comandante della Polizia locale, Michele Palumbo: "Ho pensato a mio padre e ho pianto", racconta l'uomo.

"Questa è la Polizia Locale in cui credo - commenta il comandante Palumbo - Professionalità, preparazione, aggiornamento continuo, disponibilità all'ascolto, intervento immediato e celere sul luogo dell'evento, parte necessaria del sistema "sicurezza urbana integrata" nelle nostre città , ma tanta, tantissima umanità al servizio della gente".