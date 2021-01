Il vigile va in pensione, i bimbi della scuola elementare lo ringraziano con un disegno e una dedica speciale

"È la testimonianza di quanto questa città, la sua prole, sono vicini alla loro Polizia Locale che li segue anche nelle scuole o all'ingresso e all'uscita delle stesse, fin dalle scuole materne e poi anche negli anni successivi, finanche con il supporto nelle attività didattiche per l'educazione stradale e civica e al rispetto delle regole insieme al Corpo docente", sottolinea il comandante della Polizia locale di Bari, Michele Palumbo.

Un bel gesto che fa da contraltare agli spiacevoli episodi di aggressione che purtroppo, negli ultimi giorni, hanno avuto come vittime proprio agenti di Polizia locale, a dimostrazione che numerosi sono, ogni giorno, come racconta ancora il comandante Palumbo, "i gesti di quotidiana vicinanza ed affetto che spesso raccogliamo dai bambini, studenti e genitori".

Palumbo ha quindi rivolto il suo ringraziamento e il suo saluto all'agente e "a Mario, a Lillino, a Mimmo, a Francesco, a Nicola e a tutti i colleghi posti in congedo in questo ultimo anno e che non abbiamo potuto abbracciare come avremmo voluto per l'emergenza pandemica in corso. Buona strada a tutti loro, buon Lavoro a tutte le donne e uomini della nostra Polizia Locale che, nonostante tutto, continuano (e lo faranno sempre) con il loro lavoro e la quotidiana professionalità sulle nostre strada a tutela della nostra città".

(In foto il comandante Palumbo - a sinistra - saluta l'agente. Nel riquadro la dedica dei bambini)