A Bari il giuramento di 33 nuovi vigili del fuoco: la cerimonia in contemporanea con 13 città italiane

Trentatré nuovi vigili del fuoco, i primi ad entrare in servizio nell'era post-covid: si è svolto anche Bari il giuramento delle Allieve e degli Allievi dell'87esimo corso del Corpo. Una cerimonia in contemporanea con 13 Poli Didattici regionali nel resto d'Italia, in videoconferenza con le Scuole Centrali Antincendi di Roma. All'appuntamento hanno presenziato, dalla Capitale, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il capo dipartimento vvff Salvatore Mulas e il Capo del Corpo, Fabio Dattilo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corso è durato 9 mesi, tre dei quali in modalità Formazione a Distanza a causa dell'emergenza covid-19. Il personale, dopo aver giurato, è entrato a far parte dell'organico permanenti e ha preso servizio già da questa settimana.