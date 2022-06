Sit-in di protesta dei vigili del Fuoco davanti alla Prefettura di Bari: "Condizioni precarie di lavoro"

In piazza perché sono stanchi di lavorare in condizioni precarie: i vigili del fuoco di Puglia hanno organizzato un sit in di protesta davanti alla Prefettura di Bari. Lo riporta l'agenzia Dire La manifestazione, indetta da Fns Cisl, Conapo, Uilpa, Fp Cgil, Usb e Confisal - Confsal, è stata il modo per chiedere l'istituzione della direzione regionale Puglia e della scuola di formazione nautica e del soccorso acquatico nel Comando di Brindisi oltre alla rivisitazione e all'aggiornamento delle piante organiche dei comandi dei vigili del fuoco "per garantire una adeguata sicurezza a tutti i cittadini".

Una delegazione di vigili del fuoco ha incontrato la prefetta di Bari, Antonia Bellomo, che si è "dimostrata molto interessata e sensibile alle problematiche esposte dalle organizzazioni sindacali".