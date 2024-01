Vigili del Fuoco, la protesta della Uil Puglia: "Un milione di interventi in Italia nel 2023, ma siamo pochi e mal pagati"

"A breve perderemo anche il diritto al nostro tempo libero per una manciata di spiccioli. Perché di una corretta programmazione delle assunzioni la nostra Amministrazione non ne vuol proprio sentire parlare, dal momento che un Vigile del Fuoco che va in pensione, viene rimpiazzato dopo due anni". Sono queste le parole del segretario regionale della Uil Pa Vigili del Fuoco, Giuseppe Santoro, che denuncia il mancato sblocco dei passaggi di qualifica lavorativa e boccia le ipotesi di rinnovo del contratto di categoria.

"Spesso bisogna fare i salti mortali per comporre le squadre di soccorso perché noi Vigili del Fuoco siamo pochi - scrive il rappresentante sindacale in una nota - Proprio per questo quel milione di interventi per noi è come un pugno preso in piena faccia, perché significa che abbiamo supportato un carico di lavoro enorme, di gran lunga superiore al nostro limite psico-fisico, ma pare che questo poco importi".

"Poco importa che spesso bisogna rinunciare alle ferie o essere sempre pronti, con la valigia in mano, alle continue transumanze tra una sede all'altra per coprire le carenze in cambio di qualche centesimo - dichiara Santoro - Per non parlare poi dei concorsi interni per i passaggi di qualifica che vanno a rilento ed i nostri Capi Squadra spediti per strada a migliaia di chilometri da casa, in attesa che i lor signori dell'Amministrazione si decidano. Persino i passaggi a ruolo aperto diventano una eterna attesa, quando con I'automatismo informatico avrebbe dovuto rendere tutto più semplice".

"Intanto però - conclude il segretario regionale della Uil Pa Vigili del Fuoco - leggendo le proiezioni sui rinnovi dei contratti, a quelli che hanno fatto un milione di interventi solo 169 euro di aumento, a chi invece è causa di questo disastro oltre 400 euro".