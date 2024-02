Vigili del fuoco, a Bari carriere bloccate e personale invecchiato: "Costretti a trasferirsi per una promozione"

"A Bari, su 500 Vigili del fuoco, la metà circa ha un'età compresa tra 50 e 59 anni. Manca la progressione di carriera, quindi si è costretti a fare le valigie e trasferirsi fuori regione per diventare caposquadra". È questa la denuncia del segretario regionale Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia, Giuseppe Santoro.

Avanzamenti di carriera ritardati

Il problema dell'età media troppo elevata non è solo esteso alla Puglia, secondo l'analisi dei dati compiuta dalla Uil sarebbe una spina nel fianco per l'intero Corpo nazionale con 490 Vigili coordinatori over 60 e 4700 con un'età compresa fra 50 e 59 anni. Si contano più di 700 coordinatori, con più di 30 anni di anzianità di servizio, ancora in attesa di diventare capisquadra. "Non c'è programmazione - sottolinea il segretario Santoro - quest'anno, a livello nazionale, è previsto il passaggio di 1200 unità al ruolo di caposquadra. Saranno, però, soltanto 4 i posti nella zona di Bari. La maggioranza dei Vigili del fuoco baresi che aspirano a diventare caposquadra e a conseguire un piccolo avanzamento di carriera, sarà costretta a scegliere le destinazioni delle grandi città del nord (come Milano e Torino) dove sono previste molte più promozioni".

Costretti al trasferimento fuori regione

La scalata al ruolo di caposquadra, dunque, costringe i Vigili del fuoco locali ad emigrare verso il settentrione: in questi casi, anche per gli ultra cinquantenni, si conosce la data di partenza, ma non quella di ritorno entro i confini regionali. "I colleghi sono costretti ad accettare l'incarico in zone molto lontane da Bari e dalla Puglia - precisa Santoro - in questi contesti dovranno affrontare almeno un biennio, per poi sperare di ottenere una nuova destinazione più vicina a casa. Allo stesso modo i più anziani dovranno affrontare corsi di aggiornamento: spesso si tratta di personale con una grande esperienza, ma chiaramente con minore prestanza fisica dovuta al passare degli anni. Eppure l'elemento della freschezza muscolare dovrebbe essere la principale caratteristica dei Vigili del fuoco, alle prese con un lavoro che comporta elevati rischi per la vita".

Stipendi bassi

Lo spostamento per motivi legati all'avanzamento di carriera può così perdere il reale vantaggio economico legato alla promozione. "I trasferimenti in altre sedi - spiega il segretario regionale Uil Pa Vigili del fuoco - implicano anche un aumento delle spese legate quotidiane. I colleghi sono costretti a mettere nel bilancio familiare le voci riferite ai costi da pendolari o all'affitto per alloggi nelle nuove città. Gli stipendi, quindi, rimangono sempre bassi".

Carenza di organico a Bari

Le difficoltà legate all'anzianità del personale si uniscono alle altre criticità lamentate dai Vigili del fuoco di Bari. "Continuiamo a denunciare la carenza di organico nell'area del capoluogo pugliese - dichiara Giuseppe Santoro - stimiamo la partenza di circa 30 colleghi baresi verso destinazioni che consentano loro di diventare capisquadra. Queste unità lavorative non saranno rimpiazzate e ciò peggiorerà ulteriormente la situazione"