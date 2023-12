Stretta su fuochi d'artificio, vetro e dj set 'selvaggi' per le vigilie di Natale e Capodanno a Bari: firmate le due ordinanze

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha emesso due ordinanze che riguardano i divieti di vendita di fuochi d'artificio dal 23 dicembre al 1° gennaio e il rispetto di decoro e sicurezza urbana con stop alla messa in commercio di bevande in vetro e ai dj set 'selvaggi' in occasione delle vigile di Natale e di Capodanno. I provvedimenti sono stati emanati a seguito della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, svoltasi nella giornata di ieri.

In particolare, per quanto riguarda i fuochi d’artificio, la prima ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, dal 23 dicembre 2023 e fino a tutto il 1° gennaio 2024, di botti ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.

È vietato, inoltre, l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti a partire dalle +20 del 31 dicembre 2023 e fino alle 7 del 1° gennaio 2024.

Sempre nella notte di Capodanno, sono vietati i fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di legge a partire dalle 20 del 31 dicembre 2023 e fino alle 7 del 1° gennaio 2024. Proibita anche la cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4, definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, e dei prodotti pirotecnici del tipo “petardo” e “razzo”, a soggetti privi delle previste abilitazioni o che non abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica o che non siano titolari della licenza o del nulla osta del Questore.

L'ordinanza prevee anche il divieto di cessione , a qualsiasi titolo o in qualsiasi condizione, a minori di 14 anni, fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di 18 anni, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3, e resta fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta. Infine, a tutti coloro che dispongono di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e similari, c'è il divieto di consentirne l’uso per l’utilizzo degli spari vietati dall’ordinanza, ed è confermato per tutti il divieto di impiegare nei luoghi pubblici e privati, a partire dal 23 dicembre 2023 e fino a tutto il 1° gennaio 2024, articoli pirotecnici teatrali, nonché altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge. Le violazioni alle disposizioni indicate saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 e, in casi specifici, altre sanzioni penali. Alle sanzioni amministrative e penali seguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore. Le violazioni commesse dai titolari di licenza amministrativa verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, i divieti riguardano comportamenti avvenuti negli scorsi anni che in alcuni casi, sono degenerati in atti illegali e contrari al senso civico, nonché pericolosi per la sicurezza delle persone. L'obiettivo del Comune, "anche nelle giornate di vigilia e di festa, è quello di garantire a tutti la possibilità di vivere e godere degli spazi pubblici in piena sicurezza".

L'ordinanza del sindaco, dunque, pone dei divieti per un periodo limitato che va dalle ore 12 alle 24, nei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2023, e dalle ore 12 del 31 dicembre 2023 alle ore 5 del 1° gennaio 2024 su tutto il territorio comunale. Sarà vietato "diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni e attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in 'modalità acustica' senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali".

Sarà proibito, si legge nel testo dell'ordinanza, anche "somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti a un pubblico indiscriminato (tipo open-shop), nonché svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata". Vietato anche "abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche", "appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo" e "compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi" La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza. Previste sanzioni pecuniarie e penali per i trasgressori nonchè lo stop alla licenza fino a cinque giorni per i titolari di attività.