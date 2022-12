È corsa agli ultimi regali in centro: vie dello shopping affollate per la Vigilia

È corsa agli ultimi regali in città. Come ogni Vigilia, le strade dello shopping del Murattiano si riempiono di visitatori nella mattinata del 24 dicembre, non solo per i classici aperitivi di saluto per chi torna in città in occasione delle feste di Natale, ma anche per chi è in cerca degli ultimi pensieri natalizi per parenti e amici. Complice anche il meteo sereno, via Sparano e via Argiro si sono riempite di visitatori, per un viavai che proseguirà ancora per diverse ore, almeno finché i negozi non abbasseranno le saracinesche.