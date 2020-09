Villa di Santo Spirito trasformata in 'fabbrica' per la produzione di marijuana: maxisequestro di droga

Gli agenti delle Volanti di Polizia hanno scoperto una coltivazione di marijuana all'interno di una villa di Santo Spirito, alla periferia nord di Bari. All'interno vi erano circa 62 kg di marijuana, già ripartiti e confezionati per la vendita, nonché una serra in cui erano coltivati germogli della pianta illecita, con tanto di lampade specifiche e sistema di aerazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un 36enne pregiudicato di Bitonto, sorpreso all'interno della villa, è stato quindi arrestato per produzione e possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre la proprietà, il quantitativo di droga e le attrezzature adoperate per la produzione della sostanza sono stati posti sotto sequestro con l’ausilio di personale del Commissariato di Bitonto. Sono in corso le indagini sulla proprietà dell’immobile.