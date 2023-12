Doni e sorrisi per i ragazzi del Villaggio Berukha': festa con i babbi Natale del Comitato Santa Rita

Al Villaggio Berukha' arrivano i doni del comitato 'Il giardino di Santa Rita', formato da un gruppo di residenti del quartiere San Paolo. A consegnare i regali ai ragazzi del centro, che offre assistenza a persone con disabilità, sono stati due Babbi Natale, in una speciale festa di solidarietà.

"Grazie alla raccolta del ricavato dei calendari di Santa Rita 2024 abbiamo portato tanti doni - spiega il responsabile del Comitato, Michele Genchi - Ora ritorneremo nel centro Berukha' per l'Epifania e per la Santa Pasqua per continuare a donare sorrisi e doni a questi splendidi ragazzi. Ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e tutti coloro che vorranno aderire a queste iniziative di beneficenza".