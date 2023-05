Un nuovo asilo al Villaggio del Lavoratore di Bari: sì del Comune, potrà ospitare fino a 90 bambini

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (rinforzato) per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia appartenente al complesso 'Falcone e Borsellino' nel quartiere del Villaggio del Lavoratore. L'opera, per un importo complessivo di circa 1,8 milioni di euro, è finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il plesso sorgerà in via Pietro Virgintino e ospiterà tre sezioni, per un totale di 90 alunni. L’edificio avrà una forma compatta e rettangolare che risponde all’esigenza di disporre di un grande spazio centrale, l’agorà, concepita sia come espansione interna della piazza antistante sia come grande spazio distributivo, a contatto diretto con gli spazi didattici delle aule, in grado di favorire le relazioni di gruppo, ospitare le attività didattiche e rendere fruibile la scuola per usi diversi aumentandone così la vivibilità.

Le tre aule, che potranno ospitare 30 alunni ciascuna, saranno separate da fasce destinate alle attività pratiche, una per ogni aula, articolate in un’area spogliatoio (che fa da filtro tra l’agorà e l’aula), da una stanza deposito e infine dai servizi igienici. L’arredo, costituito da banchi combinabili, sedie scorrevoli, schermi interattivi, dispositivi mobili, configurerà un ambiente che abbandona il concetto di aula monouso per proporre una gamma di potenziali setting personalizzabili e funzionali a una molteplicità di strategie didattiche. Una fascia lungo il lato secondario della scuola, accessibile direttamente dall’ingresso secondario, ospiterà l’area dedicata agli insegnanti, con servizi igienici e spogliatoio.

Lo spazio esterno, concepito come parte integrante del progetto, offrirà ai bambini nuove possibilità di esperienze dirette, autentiche e rilevanti: qui i bambini potranno interagire con l’ambiente esterno, osservare direttamente i cambiamenti della natura; imparare a guardare, ricercare, riconoscere e capire e instaurare nuove relazioni con gli altri.

“Questa nuova scuola dell’infanzia, compresa nel Piano generale dei servizi per l’infanzia che la nostra amministrazione sta realizzando grazie a risorse del Pnrr e ad altre fonti di finanziamento - commenta l’assessora comunale alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -, risponde alle esigenze dei residenti della zona, che potranno così evitare gli spostamenti finalizzati alla scolarizzazione dei più piccoli.

Per rispettare le tempistiche del PNRR, il progetto andrà in gara nei prossimi giorni con la formula dell’appalto, integrato così che gli aggiudicatari (da individuarsi entro fine maggio) dovranno redigere le progettazioni definitiva ed esecutiva e occuparsi poi della realizzazione dei lavori.