Donna di Molfetta uccisa nel Trevigiano: la trappola nel casolare, Vincenza picchiata e poi colpita a coltellate

Colpita sul volto, forse con dei pugni, poi le coltellate: cinque (e non due come era parso da un primo esame sulla salma), tutte sulla parte sinistra del volto. E' quanto emerso, come riporta TrevisoToday, dall'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Vincenza Saracino, la 50enne originaria di Molfetta trovata morta nel tardo pomeriggio di mercoledì in un casolare abbandonato, nella zona di San Vitale, in provincia di Treviso.

Vincenza, sarebbe stata attirata in trappola nel casolare, forse da qualcuno che conosceva, mentre il pomeriggio del 2 luglio stava tornando a casa dal lavoro. Almeno due i pugni che avrebbero colpito la 50enne al volto, tanto da provocarle la frattura di mandibola e zigomo. Poi i cinque colpi inferti con un coltello (e non con un cacciavite come inizialmente ipotizzato), tutti sulla parte sinistra, tra collo e mandibola. Forse la donna avrebbe tentato di difendersi, come farebbero pensare dei segni presenti sulle braccia.

Intanto, le indagini per individuare chi ha ucciso Vincenza proseguono senza sosta. Al momento, come riporta TrevisoToday, il fascicolo aperto dalla Procura di Treviso sarebbe senza indagati, ma gli inquirenti sono sempre più convinti che quello della Saracino sia stato un femminicidio. Per questo le indagini, che in un primo momento si sarebbero concentrate sul marito, sarebbero ora focalizzate su una ristretta cerchia di clienti del sexy shop che la donna gestiva con il marito.

I carabinieri hanno anche acquisito le immagini delle telecamere presenti in un ipermercato in cui la 50enne si era recata quel pomeriggio. Altri dettagli utili potrebbero arrivare dallo smartphone della donna, rinvenuto insieme ai suoi effetti personali.