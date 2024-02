Perde il braccio in un incidente, da Bari l'appello di Vincenzo: "Ho bisogno di una mano bionica"

Vincenzo è barese, ha 28 anni e due passioni che, racconta, hanno sempre mosso la sua vita: "l'aiutare gli altri e lo sport". La sua esistenza, però, cambia profondamente pochi giorni dopo la laurea. In un grave incidente, Vincenzo perde braccio e mano destri. E' lui stesso a raccontare la sua storia, in un video pubblicato sulla piattaforma GoFundme, dove ha lanciato una raccolta fondi per chiedere aiuto ad acquistare una 'mano bionica', un dispositivo che gli consentirebbe di recuperare ciò di cui l'incidente lo ha privato.

Dal giorno dell'incidente, racconta Vincenzo "è iniziato un periodo molto buio, molto difficile nella mia vita. Per fortuna, con il tempo, sono arrivati anche dei momenti più felici". "Uno di questi - prosegue - è stato quando mi è arrivata una mail per una supplenza breve a scuola. Non ci ho pensato due volte, ho subito accettato: il giorno dopo ero a lavoro. Lì la mia vita ha ripreso a cambiare. Ho scoperto subito che insegnare era una cosa bellissima, ma anche molto molto difficile, impegnativa, avevo bisogno di una mano, ed è così che ho scoperto Adam’s Hand". Un evento casuale che regala a Vincenzo una nuova speranza. "Ho incontrato questo gruppo di ragazzi che stava lavorando a un progetto, che pian piano è diventato sempre più una realtà, e adesso può essere un validissimo strumento per aiutarmi nel mio lavoro e rendermi autonomo nella vita di ogni giorno. Mi permetterebbe di fare tante piccole cose, come lavarmi la faccia o banalmente aprire una busta: tutte quelle cose che prima mi sembravano impossibili e irraggiungibili".

"Ho testato a lungo il dispositivo, grazie al supporto di BionIT Labs che, per oltre un anno, mi ha permesso di provare la mano nella vita di tutti i giorni", racconta ancora Vincenzo Castoro, lanciando poi la sua richiesta di aiuto: "Oggi c'è la possibilità di poter acquistare Adam’s Hand. Ma ho bisogno di un aiuto. Con il vostro supporto, potrò acquistare la mia nuova mano bionica rivolgendomi alla mia officina ortopedica di riferimento, NTO Colella di San Cassiano, in provincia di Lecce. Per piacere, condividete la mia raccolta fondi, e se possibile donate. Qualunque contributo può fare la differenza", conclude.