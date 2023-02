Vincita milionaria al Superenalotto, al Libertà sale la curiosità: "Difficile identificare i vincitori, sempre più persone giocano sistemi a quota minima"

"Ho saputo la notizia ieri in tarda serata, alcune ore dopo che il tagliando era stato acquistato. Siamo ancora increduli, ma anche felici per il fortunato vincitore". Nella ricevitoria 'Bancolotto' di via Dante non si parla d'altro: la vincita al Superenalotto da quasi 400 milioni di euro, di cui una delle due quote baresi - da circa quattro milioni di euro - è stata giocata proprio nel locale nel quartiere Libertà. "Noi abbiamo una clientela molto fidelizzata - spiega Sabino Di Bari, titolare della ricevitoria - però la quota che abbiamo venduto è stata venduta ieri tra le cinque e le sette a un cliente occasionale. Ce ne sono diversi, essendo questa una zona di passaggio". Il vincitore, oltretutto, come spiegato dal tabaccaio, ha vinto giocando la quota minima del sistema, ovvero cinque euro.

Una bella notizia soprattutto per il quartiere Libertà, visto che anche la seconda ricevitoria barese in cui è stata giocata una delle 90 quote del sistema si trova in zona, per la precisione in via Brigata Bari. Facilmente riconoscibile anche dal cartello all'esterno che annuncia la lieta notizia: "Lo abbiamo scoperto questa mattina dopo che abbiamo alzato la saracinesca - racconta a BariToday il titolare Nicola Micunco - Siamo entusiasti, ma sarà difficile però risalire all'identità del vincitore, visto che sempre più persone giocano questi sistemi con importi minimi nel quartiere". Anche all'interno del bar tabaccheria, naturalmente, non si parla d'altro che della vincita milionaria: "Sicuramente ci sarà il riflesso della notizia e altre persone verranno a giocare per tentare di emulare la fortuna. Del resto non è la prima volta che otteniamo una vincita importante. Nel 2010 vendemmo un gratta e vinci da due milioni di euro".

Quel che è certo è che per due famiglie in questo momento la vita sta cambiando in meglio, anche se non è dato ancora sapere se si tratti di residenti del quartiere Libertà. "Sicuramente è un segnale di rinascita per la città - conclude Di Bari - e per un quartiere che è in sofferenza da tanto tempo. Ci auguriamo però che con i nuovi fondi che stanno per arrivare possa rinascere più bello di prima".