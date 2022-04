La Puglia non manca all'appuntamento del Vinitaly: 110 aziende vitivinicole presenti con 10mila etichette

La Puglia non manca all'appuntamneto con il Vinitaly di Verona. Al padiglione 11 sono 110 le azioni vitivinicole, con oltre 10mila etichette in esposizione e degustazione. L'obiettivo è posizionarsi sui principali mercati del mondo, confrontandosi con oltre 4.000 aziende produttrici da 19 nazioni.

Ricco il programma delle attività dal titolo "Puglia Wine World": il padiglione della Regione Puglia, allestito in collaborazione con Unioncamere Puglia, che ospiterà 60 tra eventi, conferenze, incontri di approfondimento e show cooking, realizzati da dieci realtà pugliesi, associazioni per la promozione del vino e operatori economici. "Il vitivinicolo pugliese - ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia - rappresenta un settore economico forte e solido per la nostra regione. Lo stato di salute è molto buono, come attestano i dati diffusi. Stiamo provando a isolare le mele marce, ovvero coloro che tentano di macchiare e distruggere un comparto straordinario. Lo stiamo facendo come Regione ma anche grazie al lavoro dei nostri produttori, dei consorzi di tutela, che negli anni hanno puntato sulla qualità e valorizzazione dei prodotti certificati e garantiti da rigidi disciplinari. Questo per scongiurare e difendersi dalle minacce dei falsi che inquinano il mercato. Il Vinitaly è una vetrina importante ma anche l'occasione per fare una seria riflessione sulle strategie presenti e future di tutto il sistema".