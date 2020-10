Festa di compleanno con oltre 50 invitati: sanzionata sala ricevimenti a Capurso

Oltre cinquanta invitati alla festa per un diciottesimo compleannom, nonostante le restrizioni anticovid in vigore: per il proprietario della sala ricevimenti scatta la sanzione. E' accaduto a Capurso, dove i carabinieri sono intervenuti in un locale, in cui era in corso la festa, constatando la partecipazione di 56 persone. Al titolare della sala ricevimenti è stato contestata la violazione delle misure per la prevenzione della diffusione del coronavirus ed è stata disposta la chiusura dell'attività per un giorno.

(foto di repertorio)