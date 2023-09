Violenze e molestie ai danni di un 11enne barese, in manette un 26enne rintracciato in Svizzera

Avrebbe adescato un 11enne barese attirandolo a casa sua e, continuando a comunicare con il ragazzino attraverso WhatsApp, lo avrebbe molestato anche in videochiamata. Un 26enne è stato estradato dalla Svizzera e arrestato dagli agenti della Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso: il giovane era stato raggiunto da un ordine di carcerazione, e per questo era ricercato in ambito Schengen, con un provvedimento emesso il 13 dicembre 2022 dalla Procura generale di Bari.

Il 26enne, secondo quanto riporta l'Ansa, deve scontare 3 anni e 7 mesi per violenza sessuale aggravata, corruzione di minorenne e adescamento di minorenni. Gli episodi contestati al giovane sono avvenuti ai danni di un 11enne dal 2016 al 2019 in provincia di Bari. L'arrestato, all'epoca 22enne, avrebbe adescato l'11enne dopo essersi introdotto in un gruppo di ragazzi che si ritrovava in città per praticare skateboard e acrobazie in bicicletta.

Il giovane è stato rintracciato in Svizzera dalle autorità locali e, grazie al mandato di arresto europeo, è stato catturato ed estradato in Italia. Il 26enne si trova adesso in carcere.