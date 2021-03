Violenze in famiglia e donne picchiate, tre episodi in poche ore: raffica di arresti a Valenzano, Triggiano e Noicattaro

Tre persone sono state arrestate nel Barese dai Carabinieri in altrettanti servizi scattati per segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Il primo episodio è avvenuto in tarda serata a Triggiano dove i militari hanno fermato un 30enne di origini ucraine. L'uomo era in preda a un raptus di violenza contro la moglie. I militari lo hanno bloccato ma sono stati aggrediti dall'uomo, riportando alcune ferite: per il 30enne è stato quindi condotto ai domiciliari.

A Noicattaro, invece, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, bloccando un 30enne che stava picchiando la sua fidanzata, dopo averle anche sottratto la borsa e il cellulare. L'uomo ha cercato la fuga ma è stato bloccato per le vie del centro e condotto agli arresti domiciliari.

Il terzo caso si è verificato a Valenzano dove, nel cuore della notte, i militari sono intervenuti in un' abitazione dove era in corso l’ennesima lite tra coniugi. All’arrivo dei militari il marito, cinquantottenne, stava aggredendo la moglie e il figlio ventinovenne armato di un coltello e di un cacciavite. Disarmato, è stato arrestato: per lui sono scattati anche l’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persone offese.