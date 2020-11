Violenze in famiglia a Monopoli, donne vessate in casa: due diverse indagini della Polizia

Due episodi di maltrattamenti in famiglia, contro le donne, sono stati individuati dalla Polizia a Monopoli, nel Barese. Gli agenti hanno denunciato, nel primo caso, un 50enne che recentemente, in diverse occasioni, avrebbe avuto condotte violente nei confronti della moglie e della figlia. L’uomo, inoltre, in una circostanza avrebbe anche minacciato i suoceri. Il 50enne non potrà avvicinarsi alle persone offese ed ai luoghi da loro frequentati

In un diverso episodio, na donna vittima di maltrattamenti subiti in ambito domestico, stanca delle continue vessazioni, ha deciso di denunciare tutto alla Polizia. Immediatamente gli investigatori hanno avviato un’attività d’indagine che ha consentito di giungere all’emissione, da parte della Procura della Repubblica, dell’avviso di garanzia nei confronti del presunto autore dei reati.