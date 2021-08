"Violenze da 8 mesi" ai danni di una donna: maltrattamenti in famiglia da ubriaco, bloccato dalla Polizia e arrestato

Soccorsa dal 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Monopoli dove le sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Bari

La Polizia ha arrestato a Putignano un uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Gli agenti sono intervenuti in una palazzina della cittadina barese poiché allertati da urla femminili e invocazioni di aiuto: giunti nell'appartamento, hanno notato un uomo in evidente stato di abuso di sostanze alcoliche che avrebbe cercato goffamente di nascondere gli episodi.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la vittima avrebbe subito violenza dallo scorso gennaio. Soccorsa dal 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Monopoli dove le sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Bari.