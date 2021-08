Violenze alla moglie in casa, intervento della polizia allo Stanic: nei guai 47enne

Aveva picchiato la moglie 39enne e, se non fossero intervenuti gli agenti di polizia, sarebbe potuto finire in tragedia. Denunciato per maltrattamenti in famiglia un 47enne barese residente nel quartiere Stanic: i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione della coppia dopo numerose segnalazioni al 113: la donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso a causa delle lesioni, guaribili in sette giorni secondo il referto medico. Alla vittima dei maltrattamenti sono state applicate le tutele previste dal Codice Rosso.