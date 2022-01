Violenze sessuali su un minorenne ad Alberobello: in manette 51enne di Procida

Finisce in manette un 51enne di Procida, indiziato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minorenne. Come riportato dall'Agenzia Dire, i carabinieri della Stazione di Grumo Nevano, insieme ai militari del posto, lo hanno arrestato questa mattina: secondo quando emerso dalle indagini, le violenze sarebbe avvenute in più occasioni tra il 2014 e il 2020, anche ad Alberobello, oltre che a Grumo Nevano, Ascoli Piceno e Trieste.

L'arrestato - che si trova nel carcere di Poggioreale - risulta essere un amico di famiglia della vittima. I genitori del bambino avevano percepito il malessere del piccolo ed hanno sporto denuncia.