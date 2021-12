Violenza e maltrattamenti contro la compagna: arrestato 29enne nel Barese

La Polizia ha arrestato un 29enne di Monopoli accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della sua compagna. La vicenda risale allo scorso giugno: in quell'occasione gli agenti entrarono nell'appartamento dove appurarono un primo episodio di violenza. Da lì cominciarono le indagini: la vittima non aveva mai sporto denuncia. L'inchiesta avrebbe poi consentito di confermare gli elementi indiziari raccolti in precedenza.

Il gip di Bari ha disposto la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura di Bari. Il 29enne è stato quindi condotto nel carcere del capoluogo pugliese.