Maltrattamenti in famiglia anche davanti alle figlie: 44enne allontanato di casa

Un 44enne è stato denunciato a Bari dalle Volanti della Polizia, intervenute in un appartamento di Poggiofranco per una lite coniugale avvenuta anche in presenza delle figlie minori dell coppia,

L'uomo, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, è stato anche sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare.