Violenze sugli operatori sanitari nel carcere di Bari, il Sappe: "Eventi ingigantiti che offendono la professionalità dei poliziotti"

Gli eventi critici accaduti all'interno del carcere di Bari sarebbero stati ingigantiti. È questa la linea esposta dal segretario nazionale del Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), Federico Pilagatti, in risposta alle dichiarazioni del presidente del'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, sulle violenze subite dagli operatori sanitari e le condizioni di grave disagio in cui lavorerebbe il personale medico all'interno del penitenziario del capoluogo pugliese.

Pilagatti, in particolare, contesta le ricostruzioni degli episodi incriminati effettuate dal dirigente sanitario Bonvino e da altri medici, stigmatizzando anche l'intervento di Anelli. Secondo il sindacalista, alcune versioni fornite dai dottori non corrisponderebbero alla verità dei fatti e "offenderebbero il prestigio e la professionalità dei poliziotti di Bari che invece verrebbero vessati e costretti a surrogare personale medico e paramedico in tantissime occasioni"

Pilagatti contesta anche le affermazioni secondo cui, ai verbali redatti sulle aggressioni e trasmessi alla direzione del carcere, non farebbero seguito segnalazioni All'autorità Giudiziaria. "É inaccettabile che si possa dire che ci siano state delle omissioni nel relazionare i fatti accaduti, ed ancora peggio che non si sia informata di ciò l’autorità giudiziaria - sottolinea il segretario nazionale del Sappe nelle parole raccolte dall'AdnKronos - Prima di lanciare accuse così gravi, sarebbe stato opportuno un confronto con gli operatori penitenziari per cercare di capire quali siano le vere cause che portano a situazioni critiche, cosa che non è stata fatta".