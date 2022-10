Dalla formazione in aula all'intervento, una giornata nel Comando provinciale dei vigili del fuoco: "A disposizione dei cittadini h24"

Il Comando dei vigili del fuoco di Bari apre le sue porte. Siamo andati a visitare la struttura in via Tupputi, a Mungivacca, 'cuore' del servizio di soccorso svolto su tutto il territorio provinciale. Un luogo ricco di storia, dove sono conservati cimeli e antiche attrezzature usate dai pompieri anche prima della realizzazione del Comando negli anni '90.

Un percorso, quello svolto all'interno del Comando, che passa in primis dalla formazione in aula e poi attraverso l'intervento sul campo. A partire dalla chiamata del cittadino, che viene raccolta dagli operatori della Sala operativa ed eventualmente smistata alle altre caserme della provincia nel caso l'intervento sia di loro competenza. Struttura che fino a domenica 18 ottobre sarà aperta al pubblico in occasione della quarta edizione della Settimana della Protezione Civile. Nello specifico la cittadinanza potrà visitare il Comando il 15 e 16 ottobre dalle 9 alle 12.30, mentre le scolaresche potranno prenotare una visita per tutta la settimana, contattando l'ufficio formazione al numero 080 548 32 777 - 279 o via mail a formazione.bari@vigilifuoco.it. Iniziativa che vede il supporto dell'Associazione nazionale vigili del fuoco, i cui componenti faranno da ciceroni ai visitatori.