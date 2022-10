Mattarella in visita a Bari, previste limitazioni al traffico dal 2 al 4 novembre

La visita del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a Bari il prossimo 4 novembre ha spinto le Autorità locali ha prevedere un piano speciale di sicurezza, a tutela dell'incolumità del Capo dello Stato e di tutti i cittadini baresi.

La Polizia Locale di Bari, vista la comunicazione relativa alle celebrazioni della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate, il prossimo 4 novembre 2022, sul lungomare Nazario Sauro, e a seguito di ripetute riunioni tecniche che si sono tenute presso la Prefettura con tutti i soggetti interessati e coinvolti alla gestione dell’evento, ha diramato oggi l'ordinanza con le limitazioni alla sosta e alla circolazione stradale sull’area interessata, al fine di poter consentire le prove della cerimonia ed il regolare svolgimento della manifestazione.

Le limitazioni previste a partire da mercoledì 2 novembre: dalle ore 8 alle 18 e, comunque fino a cessate esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' sulla piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi). Dalle ore 14 alle 17.30 e, comunque fino al termine delle prove della cerimonia, è istituito il 'divieto di transito' sulle seguenti strade e piazze: lungomare N. Sauro, piazza Gramsci (carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra via Matteotti e il prolungamento della via Di Vagno), via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare Nazario Sauro, via Addis Abeba (tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare Nazario Sauro), via Gorizia (tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare Nazario Sauro), via Matteotti (tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro).

Venerdì 4 novembre sono previste le seguenti limitazioni: da mezzanotte alle 16 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' in piazza Diaz e traverse che adducono al mare, in via Giandomenico Petroni (tratto compreso tra piazza A. Diaz e corso Sonnino), in piazza Gramsci (tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno), in via Dalmazia, in via Matteotti (tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro), invia Mele, in via Egnatia (tratto compreso tra lungomare Nazario Sauro e via Dalmazia), in via Gorizia (tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare Nazario Sauro), invia Arcivescovo Vaccaro (tratto compreso tra lungomare Nazario Sauro e via Dalmazia), in via Addis Abeba, in via Cattaro, in via Spalato, nell'area di sosta fra via Caduti del 28 luglio, corso Trieste e via Ballestrero, nel parcheggio della spiaggia 'Pane e Pomodoro', in via Myra, in via Divisione Acqui, sulla complanare di via Gentile (ambo i lati, tratto compreso tra i civici 47/A e 53), in via Colella e in strada Torre del Diavolo.

Dalla mezzanotte alle 16 e, comunque fino a cessate esigenze, è istituito il 'divieto di transito' nelle seguenti zone: piazza A. Diaz, via Giandomenico Petroni (tratto compreso tra piazza A. Diaz e via Sonnino), lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci (tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno), via Dalmazia, via Matteotti, via Mele, via Egnatia, via Gorizia, via Arcivescovo Vaccaro, via Addis Abeba, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro, via Cattaro, via Spalato, cavalcavia Garibaldi, via Di Vagno, via Apulia, via Imbriani,tratti terminali delle strade che adducono a piazza Diaz.

Dalle 10 del 4 novembre, per la sola durata dell’afflusso e deflusso delle autorità, è istituito il 'divieto di transito' su via Gentile, nel tratto compreso tra via delle Medaglie D’Oro e l’innesto della tangenziale.