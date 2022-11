Mattarella in visita a Bari, scattano le prime limitazioni al traffico per le prove del cerimoniale

Bari si prepara alla visita del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. La presenza in città del Capo dello Stato, prevista per il prossimo venerdì 4 novembre, sarà accompagnata da particolari misure di sicurezza. Il piano straordinario, messo a punto dalla in Prefettura, prevede alcune limitazioni alla circolazione stradale già da oggi, 2 novembre.

Le prove generali degli eventi in programma per la Festa delle Forze Armate, hanno così determinato alcune restrizioni al traffico cittadino già da oggi. L'ordinanza della Pollizia Locale, infatti, ha stabilito dalle 8 alle 18 il 'divieto di fermata' in piazza Poerio, su ambo i lati, nel tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi). Le prove del cerimoniale, programmate per oggi, determinano il 'divieto di transito' dalle 14 alle 17.30 sul lungomare Nazario Sauro e in Piazza Gramsci (nella carreggiata prospicente il mare del tratto compreso tra via Matteotti e il prolungamento della via Di Vagno).

Nell'area compresa fra via Dalmazia ed il lungomare Nazario Sauro, sarà istituito il divieto di transito, sempre dalle 14 alle 17.30 dell'ordierna giornata, in via Spalato, vi Addis Abeba, via Gorizia e via Matteotti.

Subiranno modifiche, dalle 14 ale 17.30 di oggi, anche alcuni percorsi degli autobus Amtab: i mezzi della linea 2, in direzione Polivalente Japigia, giunti su lungomare di Crollalanza svolteranno a destra per via Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario.

I bus della linea 2/ giunti su lungomare di Crollalanza svolteranno a destra per via Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del tragitto classico.

I veicoli sulla linea 10 (in direzione Polivalente Japigia) giunti su lungomare di Crollalanza svolteranno a destra per via Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso ordinario.

Gli autobus della linea 12 (in direzione Torre a Mare) giunti su lungomare di Crollalanza svolteranno a destra per via Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno (inversione sotto al Ponte Garibaldi), corsoTrieste con ripresa del percorso ordinario. In direzione Piazza Moro, invece, i bus giunti su Lungomare Perotti, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Petroni, lungomare di Crollalanza con ripresa del tragitto ordinario.

I mezzi della linea 14 (in direzione Polivalente Japigia) giunti su lungomare di Crollalanza svolteranno a destra per via Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, per poi reinserirsi sul percorso classico.

I bus della linea 42 (in partenza via Di Maratona, nei pressi delle Piscine Comunali) giunti su lungomare di Crollalanza svolteranno a destra per via Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, corso Trieste, con ripresa del percorso ordinario. I mezzi della stessa linea in partenza dall?area di sosta 'Pane e Pomodoro' dopo essere giunti su lungomare Perotti, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Petroni, lungomare di Crollalanza e così riprenderanno il percorso originario.

Le navette B, in partenza da piazza Massari, seguiranno il seguente percorso: corso Vittorio Emanuele, lungomare di Crollalanza, svolteranno a destra per via G.co Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, corso Trieste, Via Ballestrero, area di sosta 'Pane Pomodoro', corso Trieste, a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Petroni, lungomare di Crollalanza, corso Vittorio Emanuele, Piazza Massari.