La ministra Cartabia visita Bari in attesa del Parco della Giustizia: "Edilizia giudiziaria un grande tema, ma la città ha saputo essere d'esempio"

Una città che trova nell'edilizia giudiziaria un problema da risolvere, ma che al contempo "è stata un esempio per tutta Italia per come li sta risolvendo". L'analisi del ministro della Giustizia Marta Cartabia sulla situazione a Bari arriva durante il confronto 'L'ufficio per il processo', tenutosi questa mattina nella sede della Corte di Appello di Bari. La Guardasigilli vi ha partecipato dopo aver incontrato il nuovo procuratore di Bari, Roberto Rossi, a 24 ore dal suo insediamento, nella sede del Tribunale penale di via Dioguardi. "E' stato un incontro molto cordiale - ha poi dichiarato a margine Rossi - Abbiamo evidenziato una serie di problematiche legate al Palazzo di giustizia e al personale come elementi problematici. Abbiamo mostrato al ministro quelle che sono le specificità della città di Bari dal punto di vista della Giustizia". "Sappiamo che il cammino è lungo - ha poi concluso - ma comunque è una collaborazione con le istituzioni molto utile".

Tra i temi toccati dal ministro durante il suo intervento, anche i tempi di realizzazione degli edifici della Giustizia, emersi durante la realizzazione del Pnrr con il sottosegretario alla Giustizia Sisto, anch'egli presente all'incontro. "Possibile che in 8 anni non si riesca a restituire il lotto? Cosa stiamo realizzando, le nuove piramidi?" ha spiegato la Cartabia. Se si parla di edilizia giudiziaria, il grande punto interrogativo in città è la Parco della Giustizia: "Auspichiamo che al più presto sia reso noto il nuovo cronoprogramma dei lavori per il Parco della Giustizia di Bari e che avvocati, magistrati e personale siano adeguatamente informati sull'andamento effettivo dei lavori": il commento del presidente della Corte d'appello, Franco Cassano.