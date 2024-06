Il ministro Valditara visita l'istituto Cuccovillo: "Questa è una realtà importante per Bari e per l'Italia"

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato ieri l'Istituto Tecnico Superiore Cuccovillo di Bari. Il titolare del dicastero ha dialogato con gli studenti, i docenti e i dirigenti scolastici, sottolineando l'importanza del percorso di formazione garantito dagli its per lo sviluppo del Paese.

"La vostra realtà è importante per Bari, per la regione e per il nostro Paese - ha dichiarato il ministro Valditara - voglio ringraziare i docenti, gli studenti, gli imprenditori e tutti coloro che lavorano per questa meravigliosa realtà, per questo meraviglioso its".