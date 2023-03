Alla scoperta di Palazzo Starita: il 'gigante ingabbiato' dal cantiere di restauro si mostra per le Giornate Fai di primavera

Siamo entrati in anteprima nello storico palazzo, sorto sui resti di un'antica polveriera esplosa nel 1601. Sabato 25 e domenica 26 marzo sarà possibile visitarle grazie al lavoro del Fai Puglia

Vi sveliamo in anteprima gli interni di uno dei dei più importanti beni architettonico-culturale della città di Bari: Palazzo Starita. Lo storico edificio risalente al 1700 - sorto sui resti di una polveriera esplosa un secolo prima - è da anni in fase di restauro. Storicamente appartenuto alla famiglia Starita, Palazzo Starita è stato acquisito nel 2016 da Fondazione Puglia che nel 2019 lo ha concesso in comodato d’uso a “Puglia Cultura e Territorio” che sta procedendo ad attuare gli interventi di recupero da parte dell'impresa Cobar.

Un gioiello da sempre accompagna il panorama delle passeggiate dei baresi e dei turisti, vista posizione unica nel cuore del centro storico e a ridosso del vecchio porto, tra via Venezia, piazza Mercantile e piazza del Ferrarese, che nel week-end per le Giornate Fai di Primavera il pubblico potrà visitare, accendendo dal grande androne decorato a stucchi, per poi ammirare i due piani superiori con i saloni finemente decorati. La vera chicca della visita si trova però al secondo piano: l’uscita sul loggiato del Palazzo del Sedile, con le sue arcate dalla vista spettacolare su Piazza Mercantile e sulle chiese della città vecchia.

Palazzo Starita sarà visitabile durante le giornate Fai di Primavera, rispettando i seguenti orari:

Sabato 25 marzo: 10:00 - 13:30 / 16:00 - 20:00 (ultimo ingresso 19:30)

Domenica 26 marzo: 10:00 - 20:00 (ultimo ingresso 19:30)

Visite a cura di: Liceo Scientifico “A. Scacchi”; Liceo Statale “G. Bianchi Dottula”; Istituto Gorjux Tridente Vivante; Liceo Classico Statale Quinto Orazio Flacco; Istituto Tecnico Economico “Vito Vittorio Lenoci”.